Das Weiße Haus erklärte, Trump habe den Brief nicht verfasst und auch nicht die Umrisse einer nackten Frau gezeichnet, die den Text umgibt. Das Wall Street Journal hatte bereits vor Wochen darüber berichtet, ohne den Brief selbst zu veröffentlichen.
Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Epstein hatte systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 im Gefängnis. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.