Demokraten veröffentlichen angeblichen Brief Trumps an Epstein

Die US-Demokraten haben einen anzüglichen Brief veröffentlicht, den Präsident Trump an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll. Der Brief war Teil eines 2003 zusammengestellten Albums zum Geburtstag Epsteins.

    Eeine sexuell anzügliche Geburtstagsnotiz an Jeffrey Epstein, die auf ein "wunderbares Geheimnis" anspielt und angeblich von US-Präsident Trump unterzeichnet ist, der bestritten hat, die Notiz verschickt zu haben.
    Diesen Geburtstagsgruß soll laut Demokraten Trump an Epstein geschrieben haben. (Uncredited/@OversightDems/X/AP/dpa/Uncredited)
    Das Weiße Haus erklärte, Trump habe den Brief nicht verfasst und auch nicht die Umrisse einer nackten Frau gezeichnet, die den Text umgibt. Das Wall Street Journal hatte bereits vor Wochen darüber berichtet, ohne den Brief selbst zu veröffentlichen.
    Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Epstein hatte systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 im Gefängnis. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.
