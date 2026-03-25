US-Politik
Demokratin gewinnt Nachwahl in Trumps Wahlkreis in Florida – Signal für Midterms

Bei einer Nachwahl zum Parlament des Bundesstaats Florida hat eine Demokratin den Wahlkreis gewonnen, in dem das Anwesen von US-Präsident Trump liegt.

    Luftaufnahme des Privatanwesens Mar-a-Lago von US-Präsident Donald Trump in Florida.
    Luftaufnahme des Privatanwesens Mar-a-Lago von US-Präsident Donald Trump (Steve Helber/AP/dpa)
    Sie setzte sich gegen einen von Trump unterstützten Republikaner durch – mit einem Vorsprung von rund zwei Prozentpunkten. Der Vorsitzende der Demokraten, Martin, sagte, das zeige, dass die Demokraten im ganzen Land gewinnen könnten. Im November stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an.
    Die Abstimmung in Trumps Wahlkreis war nötig geworden, weil der vorige republikanische Amtsinhaber im August zurückgetreten war. 2024 hatte er dort noch mit einem Vorsprung von 19 Prozentpunkten gewonnen. 
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.