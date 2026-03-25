US-Politik

Sie setzte sich gegen einen von Trump unterstützten Republikaner durch – mit einem Vorsprung von rund zwei Prozentpunkten. Der Vorsitzende der Demokraten, Martin, sagte, das zeige, dass die Demokraten im ganzen Land gewinnen könnten. Im November stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an.
Die Abstimmung in Trumps Wahlkreis war nötig geworden, weil der vorige republikanische Amtsinhaber im August zurückgetreten war. 2024 hatte er dort noch mit einem Vorsprung von 19 Prozentpunkten gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.