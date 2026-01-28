Die US-Demokratin Ilhan Omar (Archivbild) (imago/ZUMA Press)

Der Mann wurde von einem Sicherheitsbeamten zu Boden geworfen und abgeführt. Omar, die häufig von US-Präsident Trump attackiert wird, setzte ihre Rede nach dem Angriff fort. Kurz zuvor hatte sie die Abschaffung der US-Einwanderungsbehörde ICE und den Rücktritt von Heimatschutzministerin Noem gefordert.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Bürgerversammlung in Minneapolis. Die Stadt wird seit Wochen von Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE und den dagegen gerichteten Protesten erschüttert.

