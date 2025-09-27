Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und der anschließenden Kundgebung "All Eyes on Gaza". (dpa / Annette Riedl)

Sie fordern unter anderem EU-Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte und einen Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Die Polizei begleitet den Demonstrationszug mit rund 1.800 Einsatzkräften. Für den Abend ist an der Siegessäule im Tiergarten eine Abschlusskundgebung geplant unter dem Titel "All eyes on Gaza - Stoppt den Genozid".

Auch in Düsseldorf haben sich mehrere tausend Menschen versammelt, um auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen.

