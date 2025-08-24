Nahost-Krieg

Demonstration in Tel Aviv für ein Ende der Angriffe auf Gaza und für die Freilassung der Geiseln. (picture alliance / Anadolu / Yair Palti)

Eine Mutter erklärte bei der Demonstration, ihr Sohn werde seit 687 Tagen in der "Hölle von Gaza" festgehalten. Ministerpräsident Netanjahu müsse die Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln sofort unterzeichnen. Insgesamt werden noch 50 Menschen im Gazastreifen festgehalten; nur noch 20 davon sollen am Leben sein.

