Nahost-Krieg

Eine Mutter erklärte bei der Demonstration, ihr Sohn werde seit 687 Tagen in der "Hölle von Gaza" festgehalten. Ministerpräsident Netanjahu müsse die Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln sofort unterzeichnen. Insgesamt werden noch 50 Menschen im Gazastreifen festgehalten; nur noch 20 davon sollen am Leben sein.
Der israelische Oppositionspolitiker Gantz rief unterdessen zur Bildung einer vorübergehenden Einheitsregierung auf, um eine Einigung mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln zu ermöglichen.
Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.