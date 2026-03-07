Der Internationale Frauentag wird weltweit am 8. März begangen. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Zu der größten in Berlin hat der Deutsche Gewerkschaftsbund im Bündnis mit anderen Gruppen aufgerufen. Bei der Demonstration mit dem Titel "feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich" werden rund 10.000 Teilnehmer erwartet. Auch in Hamburg, München, Leipzig und weiteren Städten sind Kundgebungen und Diskussionen geplant.

Am 8. März gehen weltweit Menschen für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und Gleichberechtigung auf die Straße. In Deutschland ist er in den Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag.

