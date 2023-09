Gewaltsame Proteste nach tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen Teenager sorgten vor rund drei Monaten in Frankreich für Aufsehen. (imago images / ABACAPRESS / Urman Lionel)

Zahlreiche Organisationen und Initiativen haben zu Kundgebungen in Paris und zahlreichen anderen Städten aufgerufen. Sie beklagen systemischen Rassismus, Polizeigewalt sowie wachsende soziale Ungleichheiten, unter denen vor allem die Bewohner der Vorstädte zu leiden hätten. Der 17-Jährige war am am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als er plötzlich losfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Waffe eines Polizisten. Daraufhin kam es in den Banlieues zu Unruhen, die schließlich ganz Frankreich erfassten.

Den Behörden war es erst mit einem massiven Polizeiaufgebot und restriktiven Maßnahmen gelungen, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.