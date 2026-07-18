Sie richten sich gegen dessen Personalpolitik. Erneut forderten Tausende Demonstranten vor allem die Wiedereinsetzung des entlassenen Verteidigungsministers Fedorow. Selenskyj hatte eine größere Regierungsumbildung vorgenommen. Der 35 Jahre alte Fedorow gilt als Reformer, der das Beschaffungswesen für die Armee verändert hat und der stark auf Technisierung und Digitalisierung der ukrainischen Verteidigung setzt. Allerdings gab es Spannungen zwischen ihm und der Armeeführung.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.