Das Handelsblatt zitiert aus einer Analyse der Denkfabrik ”Center for European Reform”. Demnach nehmen chinesische Unternehmen in Kernbranchen wie der Autoindustrie oder dem Maschinenbau den Konkurrenten aus Deutschland schnell Marktanteile ab. Dies geschehe in China selbst, in Staaten außerhalb der EU und auch auf dem europäischen Heimatmarkt. Deutschland habe durch den Aufstieg von Chinas Exportwirtschaft bereits rund 400.000 Jobs verloren. Allerdings wehrt sich Berlin nach Angaben der Denkfabrik nicht in ausreichendem Maße. Die Autoren empfehlen, Deutschland sollte die EU unterstützen, sich stärker gegen China zur Wehr zu setzen, auch wenn das Land ein wichtiger Handelspartner bleibe.
Das EU-Parlament hatte bereits schärfere Regeln zum Schutz der Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Drittländern wie China beschlossen. Zwar haben chinesische Unternehmen technologisch aufgeholt. Sie werden aber auch vom Staat subventioniert, was teils sehr niedrige Preise ermöglicht.
Hör-Tipp:
Der China-Schock 2.0: Macht China unsere Industrie platt?
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.