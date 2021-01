Seit Monaten hält uns die Corona-Pandemie im Griff. Erste zeitgenössische Künstler haben längst begonnen, diese ungewöhnlichen Situationen mit ihren Ausformungen zu verarbeiten. Ein Blick zurück in die Musikgeschichte zeigt, dass auch dort Pandemien und Epidemien ihren Weg in die Kunst fanden. Ein solches Beispiel hat sich der Regisseur und Dramaturg Thomas Höft angeschaut: In Jacques Offenbachs Oper "Hoffmanns Erzählungen" nimmt eine Pandemie im Antonia-Akt erheblichen Einfluss auf die Geschichte. Im Jahr des Ausbruchs der Corona-Pandemie führte ein kleines Ensemble in einem Konzert ohne Publikum diesen vierten Akt auf. Thomas Höft erklärte dabei in Texten zwischen der Musik die Entstehung und Hintergründe dieses Opernaktes.

Mit Musik aus dem Antonia-Akt aus "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach

Vorspiel, Szene und Arie der Antonia "Du entflohst, freundliche Taube"

Arie des Frantz "Tag und Nacht werde ich geplagt"

Romanze des Niclausse "Sieh, wie die Saite erbebt"

Duett Antonia/Hoffmann "Schwing dich zu den Sternen"

Terzett Hoffmann/Miracle/Crespel "Ist die Gefahr uns bekannt"

Szene und Terzett Antonia/Miracle/Geist "Du gibst das Singen auf?"

Finale Antonia/Crespel/Miracle/Muse/Hoffmann "Mein Kind"

Apotheose der Muse Akt V "An Glut, die nie vergeht"

Ārt House Opera:

Susanne Elmark, Sopran

Iris Vermillion, Mezzosopran

Daniel Schliewa, Tenor

Benedikt Kristjánsson, Tenor

Wolfgang Newerla, Bariton

Reinhard Hagen, Bassbariton

Arno Waschk, Klavier

Dietrich Henschel, Musikalische Leitung

Thomas Höft, Texte & Sprecher

Aufnahme vom 27.10.2020 aus den Balloni-Hallen, Köln im Rahmen der Offenbach-Tage 2020 der Kölner Offenbach-Gesellschaft e.V.