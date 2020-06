Der bosnische Musiker Damir Imamović Innovativer Verführer

Damir Imamović entstammt einer Musikerdynastie aus Sarajevo. Auf seinem Album "Singer of Tales" kombiniert er seine Tenorstimme mit vier Saiteninstrumenten: wenige bekannte Sevdah-Lieder in verführerischem Klang, komponiert von einem bosnischen Emigranten in Schweden.

Am Mikrofon: Grit Friedrich

