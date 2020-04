"Du warst mir Glanz und Lebenshelle" und: "Dir gab ein Gott so lichtes Wesen," dichtete die Schriftstellerin Ida Boy-Ed voller Enthusiasmus über Hermann Abendroth. Der in Frankfurt am Main geborene und in München ausgebildete Dirigent fand in Lübeck seine erste Festanstellung, bevor er über eine Zwischenstation in Essen nach Köln kam, wo er 20 Jahren lang das Gürzenich-Orchester leitete. 1934 ging Abendroth als Gewandhauskapellmeister nach Leipzig und leitete nach dem Zweiten Weltkrieg die Rundfunkorchester von Leipzig und Berlin. Er war kein Star im heutigen Sinne, kein Virtuose am Pult, sondern ein Musiker, der "seelische Kraft und menschliche Fülle" in sich vereinte, wie 1956 in einem Nachruf zu lesen war. Abendroth stand fest auf den Fundamenten von Klassik und Romantik. Das gilt besonders für die Musik von Johannes Brahms, die er im Sinne der vom Komponisten geschätzten Aufführungstradition der Meininger Hofkapelle aufführte.