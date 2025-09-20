Der Komponist Enjott Schneider

Von 2013 bis 2020 Präsident des Deutschen Komponistenverbandes: Enjott Schneider. (Manfred Schneider)

Musik-Laufplan

1. Satz: Allegro

aus: Vivaldissimo. Konzert für 2 Trompeten, Cembalo und Streichorchester

Länge: 05:04

Interpretation: Reinhold Friedrich (Piccolotrompete), Hannes Läubin (Piccolotrompete), Münchner Symphoniker

Leitung: Martín Baeza-Rubio

Komposition: Enjott Schneider

Label: Solo Musica

Best.-Nr: SM 419

Jenseits der Sehnsucht - Elegie für Solovioline und Orchester

aus: "Ohne Dich". Spielfilm

Länge: 03:45

Interpretation: Friedemann Eichhorn (Violine), WDR Funkhausorchester Köln

Leitung: Frank Strobel

Komposition: Enjott Schneider

Label: Solo Musica

On earth as it is in heaven

aus: Mission. Film

Länge: 03:54

Interpretation: Chor des Dänischen Rundfunks, Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks

Leitung: Christian Schumann

Komposition: Ennio Morricone

Label: 22Lives Records

Best.-Nr: 2047917

Nights in white satin

Länge: 04:26

Interpretation: The Moody Blues

Komposition: Justin Hayward

Label: Ariola

Best.-Nr: 172039-2

1. Satz: Allegro moderato

aus: Sinfonie h-Moll, D 759

Länge: 02:04

Interpretation: The Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Claudio Abbado

Komposition: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 423655-2

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Choralbearbeitung für Orgel, BWV 639

aus: Orgelbüchlein. 46 Choralvorspiele, BWV 599-644

Länge: 02:56

Interpretation: Jörg Halubek (Orgel)

Komposition: Johann Sebastian Bach

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: 0302085BC

Ad absurdum. Konzertstück für Trompete und kleines Orchester

Länge: 01:51

Interpretation: Sergei Nakariakov (Trompete), Irish Chamber Orchestra

Dirigent: Jörg Widmann

Komposition: Jörg Widmann

Label: ORFEO

Best.-Nr: C 914 161 A

Improvisation (For my father)

Länge: 04:40

Interpretation: Wu Wei (Sheng)

Komposition: Wu Wei

Label: Penta Tone NL

Ah! Zische, brause, koche auf (Samiel, Kaspar, Chor der Höllengeister, Max), 2. Akt

aus: Der Freischütz. Romantische Oper in 3 Akten, op. 77 (J 277)

Länge: 05:33

Interpretation: Max Urlacher (Sprechstimme), Dimitry Ivashchenko (Bass), Maximilian Schmitt (Tenor), Zürcher Sing-Akademie, Freiburger Barockorchester

Dirigent: René Jacobs

Komposition: Carl Maria von Weber

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM 902700.01

Theme from Shaft

Länge: 03:17

Interpretation: Isaac Hayes

Komposition: Isaac Hayes

Label: Brunswick