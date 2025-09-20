Der Komponist Enjott Schneider
"Kosmische Dimensionen"

Er gilt als überaus produktiver Schöpfer von Musik, komponiert für Film und Oper genauso wie für die chinesische Mundorgel Sheng. Im Dlf erzählt Enjott Schneider von dunklen Klängen, die ihn bis heute bannen, und von rockigen Energiekaskaden aus den Siebzigern.

Ein Mann mit kurzem grauen Haar und Brille blickt mit leichtem Lächeln die Kamera.
Von 2013 bis 2020 Präsident des Deutschen Komponistenverbandes: Enjott Schneider. (Manfred Schneider)

Musik-Laufplan

