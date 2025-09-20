Der Komponist Enjott Schneider

Musik-Laufplan
1. Satz: Allegro
aus: Vivaldissimo. Konzert für 2 Trompeten, Cembalo und Streichorchester
Länge: 05:04
Interpretation: Reinhold Friedrich (Piccolotrompete), Hannes Läubin (Piccolotrompete), Münchner Symphoniker
Leitung: Martín Baeza-Rubio
Komposition: Enjott Schneider
Label: Solo Musica
Best.-Nr: SM 419
Jenseits der Sehnsucht - Elegie für Solovioline und Orchester
aus: "Ohne Dich". Spielfilm
Länge: 03:45
Interpretation: Friedemann Eichhorn (Violine), WDR Funkhausorchester Köln
Leitung: Frank Strobel
Komposition: Enjott Schneider
Label: Solo Musica
On earth as it is in heaven
aus: Mission. Film
Länge: 03:54
Interpretation: Chor des Dänischen Rundfunks, Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks
Leitung: Christian Schumann
Komposition: Ennio Morricone
Label: 22Lives Records
Best.-Nr: 2047917
Nights in white satin
Länge: 04:26
Interpretation: The Moody Blues
Komposition: Justin Hayward
Label: Ariola
Best.-Nr: 172039-2
1. Satz: Allegro moderato
aus: Sinfonie h-Moll, D 759
Länge: 02:04
Interpretation: The Chamber Orchestra of Europe
Leitung: Claudio Abbado
Komposition: Franz Schubert
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 423655-2
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Choralbearbeitung für Orgel, BWV 639
aus: Orgelbüchlein. 46 Choralvorspiele, BWV 599-644
Länge: 02:56
Interpretation: Jörg Halubek (Orgel)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: BERLIN Classics
Best.-Nr: 0302085BC
Ad absurdum. Konzertstück für Trompete und kleines Orchester
Länge: 01:51
Interpretation: Sergei Nakariakov (Trompete), Irish Chamber Orchestra
Dirigent: Jörg Widmann
Komposition: Jörg Widmann
Label: ORFEO
Best.-Nr: C 914 161 A
Improvisation (For my father)
Länge: 04:40
Interpretation: Wu Wei (Sheng)
Komposition: Wu Wei
Label: Penta Tone NL
Ah! Zische, brause, koche auf (Samiel, Kaspar, Chor der Höllengeister, Max), 2. Akt
aus: Der Freischütz. Romantische Oper in 3 Akten, op. 77 (J 277)
Länge: 05:33
Interpretation: Max Urlacher (Sprechstimme), Dimitry Ivashchenko (Bass), Maximilian Schmitt (Tenor), Zürcher Sing-Akademie, Freiburger Barockorchester
Dirigent: René Jacobs
Komposition: Carl Maria von Weber
Label: HARMONIA MUNDI FRANCE
Best.-Nr: HMM 902700.01
Theme from Shaft
Länge: 03:17
Interpretation: Isaac Hayes
Komposition: Isaac Hayes
Label: Brunswick
Verfügbare Titel können Sie hier auf Spotify nachhören. Wir erweitern wöchentlich unsere Liste.