Michael Riedel wurde 1972 in Rüsselsheim am Main geboren. Er studierte in Düsseldorf, in Paris und an der Städelschule in Frankfurt am Main. In seiner künstlerischen Arbeit überträgt er Sprachaufnahmen durch Transkription ins Visuelle und setzt sie dann verfremdet als Grafik ein, er zeigt Ausstellungen anderer Künstlerinnen und Künstler spiegelverkehrt, oder er greift Flyer und Kataloge auf und verarbeitet deren Elemente zu neuer Kunst. In Frankfurt gründete Riedel die "Freitagsküche", die Kulturschaffende und Interessierte zwischen Kochen, Essen und Kunst zwanglos zusammenführt. Ansonsten ist er zwischen Hotspots der Kunst wie Zürich und New York unterwegs oder in Leipzig, wo er seit 2017 als Professor für Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst unterrichtet.

Musik-Laufplan

Titel: Lot 105

Länge: 01:13

Interpret: Blur

Komponist: Damon Albarn, Dave Rowntree, Graham Coxon

Label: Parlophone

Best.-Nr: 829194-2

Plattentitel: Parklife



Titel: Mr. Invitation

Länge: 04:45

Interpret: Mama Lion

Komponist: L. Carey, N. Merryweather

Label: Philips

Best.-Nr: 6369153

Plattentitel: Preserve Wildlife



Titel: Billig

Länge: 03:36

Interpret: Mediengruppe Telekommander

Komponisten: Florian Zwieting, Gerald Mandl, Nico Friedrich

Label: AUDIOLITH RECORDS

Best.-Nr: unbekannt

Plattentitel: Billig (Single)



Titel: Die Revolte in mir

Länge: 03:49

Interpret: Tocotronic

Komponist: Dirk von Lowtzow, Arne Zank

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: 01010080010605150427

Plattentitel: Monsieur Gainsbourg Revisited



Titel: I don't care

Länge: 04:21

Interpret: The Dodgems

Komponist: Charlie Zuber

Label: Attrix Records

Best.-Nr: RB/03 LP

Plattentitel: Vaultage 78



Titel: Modern Art (Liveversion von 2013)

Länge: 09:02

Interpret: Art Burt

Komponist: Art Burt

Label: unbekannt

Best.-Nr: unbekannt

Plattentitel: unbekannt



Titel: Each Moment Like The First

Länge: 04:53

Interpret: James Holdon & The Animal Spirits

Komponist: James Holdon

Label: Border Community

Plattentitel: The Animal Spirits



Titel: I was a mod before you was a mod

Länge: 01:01

Interpret: Television Personalities

Komponist: Daniel Treacy

Label: Over Ground Rec rds

Best.-Nr: Over 41

Plattentitel: I was a mod before you was a mod



Titel: La Grande Illusion

Länge: 04:00

Interpret: The Surfyn Eyes

Komponist: unbekannt

Label: Green Cookie records

Best.-Nr: Beauty 15

Plattentitel: I Could Write A Thousand Words - Tribute To Television Personalities Volume 2



Titel: I just came to tell you that I'm going

Länge: 04:53

Interpret: Jarvis Cocker

Komponist: Serge Gainsbourg

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: 01010080010605150427

Plattentitel: Monsieur Gainsbourg revisited