An seinem grünen Sweatshirt kann man ihn erkennen. Das trägt Christoph Biemann immer, wenn er für die "Sendung mit der Maus" im Ersten unterwegs ist und komplexe Fragen einfach beantwortet - von "A" wie Atomkraftwerk bis "Z" wie Zugfenster. Auch außerhalb des Fernsehens engagiert sich Christoph Biemann für Kinder. Unter anderem ist er Schirmherr des Bundesverbandes Herzkranke Kinder und Pate des Kinderhospizes Bethel.

Nasse Premiere

Christoph Biemann wurde 1952 in Ludwigslust geboren. Seit 1975 arbeitet er als Autor und Regisseur für "Die Maus". Und zu den Hauptdarstellern in der Sendung gehört er, seit er "die zehn besten Methoden, einen Fluss zu überqueren" ausprobierte und dafür neunmal ins Wasser fiel. Die erste Folge der "Lach- und Sachgeschichten" lief am 7. März 1971. Pünktlich zum 50. Geburtstag der Sendung feiert Biemann mit einer Ausgabe Klassik-Pop-et cetera.

Musik-Laufplan

Titel: Christoph-Thema

Länge: 02:49

Interpret: Studiomusiker

Komponist: Manfred Schoof

Plattentitel: Sendung mit der Maus



Titel: Christoph-Thema Medley

Länge: 00:24

Interpret: Studiomusiker

Komponist: Manfred Schoof

Plattentitel: Sendung mit der Maus



Titel: Main title

Länge: 04:19

Interpret: The City Of Prague Philharmonic Orchestra

Komponist: Nino Rota

Label: SILVA SCREEN

Best.-Nr: FILMXCD369



Titel: Looking for you (Love theme from Cinema Paradiso) (3)

Länge: 01:33

Interpret: Yo-Yo Ma

Orchester: Roma Sinfonietta Orchestra

Komponist: Ennio Morricone

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 5204075

Plattentitel: Yo-Yo Ma plays Ennio Morricone



Titel: Libertango

Länge: 04:02

Interpret: Astor Piazzolla y su Quinteto Tango Nuevo

Komponist: Astor Piazzolla

Label: messidor

Best.-Nr: 15843-2

Plattentitel: Messidor's Finest, Volume 3: Astor Piazzolla



Titel: Festina Lente. Für Streicher und Harfe ad libitum

Länge: 07:47

Orchester: Orchester der Ungarischen Staatsoper (Budapest) (Streicher)

Dirigent: Tamas Benedek

Komponist: Arvo Pärt

Label: NAXOS

Best.-Nr: 8.553750



Titel: Fellini's Roma

Länge: 03:34

Interpret: The City Of Prague Philharmonic Orchestra

Komponist: Nino Rota

Label: SILVA SCREEN

Best.-Nr: SILCD1464



Titel: Nr. 1: Aria (Cantilena). Adagio

aus: Bachianas brasileiras Nr. 5. Für Sopran und 8 Violoncelli

Länge: 01:38

Solistin: Juliane Banse (1969-)(Sopran)

Ensemble: Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Komponist: Heitor Villa-Lobos

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: 825646207497 (CD 5)



Titel: Allegro assai

aus: Konzert a-Moll, BWV 1041 (für Violine, Streicher und Basso continuo)

Länge: 03:32

Solist: Christoph Poppen (1956-)(Violine)

Solistin: Isabelle Faust (1972-)(Violine)

Orchester: Bach-Collegium Stuttgart

Dirigent: Helmuth Rilling

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: PROFIL edition günter hänssler

Best.-Nr: HC18054



Titel: Gnossienne für Klavier Nr. 1

Länge: 01:57

Solist: Fazil Say (1970-)(Klavier)

Komponist: Erik Satie

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: 0190295705671



Titel: 2. Satz: Andante con moto

aus: Trio für Klavier, Violine und Violoncello Es-Dur, D 929 (op. 100)

Länge: 02:40

Solist: Renaud Capuçon (Violine)

Solist: Gautier Capuçon (Violoncello)

Solist: Frank Braley (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: VIRGIN CLASSICS

Best.-Nr: 0094636547626



Titel: 2. Satz: Allegretto aus: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92

Länge: 04:48

Orchester: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Dirigent: Paavo Järvi

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 88697-129332



Titel: Weather Report - live 1978

Länge: 02:32

Interpret: Weather Report

Komponisten: Joe Zawinul, Johnson, Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Rainger, Robin, Hendrix, Ellington, Webster, Jones, Salvador, Peter Erskin

Label: Art of Groove

Plattentitel: Weather Report - Live in Offenbach 1978 (+ DVD)



Titel: Crisantemi. Für 2 Violinen, Viola und Violoncello cis-Moll (Chrysanthemen)

Länge: 03:39

Ensemble: Crisantemi-Quartett

Komponist: Giacomo Puccini

Label: Deutschlandradio Kultur



Titel: Christoph-Thema "Mähdrescher"

Länge: 00:18

Interpret: Studiomusiker

Komponist: Manfred Schoof

Plattentitel: Sendung mit der Maus