In 50 Jahren "Klassik-Pop-et cetera" war Udo Lindenberg fünfmal zu Gast. Wir wiederholen zum Jubiläum seine Sendung vom 29. Juni 1981. Aus demselben Jahr stammt auch dieses Foto. (Deutschlandradio)

Deutschlandradio blickt in die Archive und präsentiert ausgewählte Sendungen aus der seit 1974 laufenden Reihe.

Das Konzept funktioniert bis heute: Eine prominente Persönlichkeit stellt die eigene Lieblingsmusik vor. Schauspielerinnen, Regisseure, Schriftstellerinnen, Musiker oder auch politisch Engagierte lassen uns eine Stunde lang in ihr privates Schallarchiv hineinhören und erzählen uns die Geschichten, die sich hinter ihren musikalischen Favoriten verbergen.

Musik-Laufplan

Of missing persons

Länge: 04:30

Interpret: Jackson Browne

Komponist: Jackson Browne

Label: Asylum Records

Best.-Nr: AS52226

Fanfare for the common man (für Blechbläser und Schlagzeug)

Länge: 03:04

Ensemble: Philip Jones Brass Ensemble

Dirigent: Philip Jones

Komponist: Aaron Copland

Label: Philips

Best.-Nr: 289 467 746-2

I'd like to be a child again

Länge: 03:09

Interpretin: Helen Schneider

Komposiiton: Jean Jacques Kravetz, Udo Lindenberg

Label: WEA International

Best.-Nr: 991476-2

Plattentitel: Schneider with The Kick

Slow motion

Länge: 03:32

Interpretation: Ultravox

Komposition: Warren Cann, Chris Cross, John Foxx, Billy Currie, Robin Simon

Label: Island Records

Best.-Nr: 111293-2

Berlin

Länge: 03:20

Interpret: Udo Lindenberg

Komponist: Dave King

Label: Telefunken

Best.-Nr: 424694-2

Plattentitel: Das Beste ... mit und ohne Hut

Luxus

Länge: 03:50

Interpretation: Ideal

Komposition: Annette Humpe, Eff Jott Krüger, Ernst Ulrich Deuker, Hans Joachim Behrendt

Label: WEA International

Best.-Nr: 229 242173-2

Plattentitel: Ideal Eitel optimal - Das Beste

Asi mit Niwoh

Länge: 03:30

Interpretation: Zeltinger Band

Komponist: Ralf Engelbrecht

Label: RHINGTÖN

Best.-Nr: 2433092

Plattentitel: Schleimig

2. Satz: Largo [Ausschnitt]

aus: Sinfonie Nr. 9 e-Moll, op. 95 (Aus der Neuen Welt)

Länge: 08:10

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Rafael Kubelik

Komponist: Antonín Dvořák

Label: Deutsche Grammophon

Ali

Länge: 03:40

Interpret: Udo Lindenberg

Komposition: Udo Lindenberg, Jean-Jacques Kravetz, Stephan, Passmann

Label: Ariola

Best.-Nr: 203815320

Kann denn Liebe Sünde sein

Länge: 03:36

Interpret: Udo Lindenberg

Komponist: Lothar Brühne

Label: EASTWEST

Best.-Nr: 996994-2

Plattentitel: Udopia

Go your own way

Länge: 02:41

Interpretation: Fleetwood Mac

Komponist: Lindsey Buckingham

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 603497855636

Plattentitel: 50 years - Don't stop