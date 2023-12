Fritz Kalkbrenner wurde 1981 in Ost-Berlin geboren und wuchs nach eigenen Angaben als "klassischer sozialistischer, kleiner Junge inklusive Pionier-Sein auf." (Christian Dammann)

Musik-Laufplan

1. Satz: Intermezzo. Moderato

aus: Karelia-Suite für Orchester, op. 11

Länge: 04:02

Orchester: Sinfonieorchester Göteborg

Dirigent: Neeme Järvi

Komponist: Jean Sibelius

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 447760-2

Spinning away

Länge: 04:23

Interpret: Brian Eno (voc,rhythm bed)

Komposition: Brian Eno, John Cale

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 926421-2

Plattentitel: Wrong way up

Mass appeal

Länge: 03:38

Interpret: Gang Starr

Komposition: Keith Elam, Christopher Martin

Label: Emi

Best.-Nr: 521189-2

Plattentitel: Full clip: A decade of Gang Starr Mass appeal

Hard Times

Länge: 03:17

Interpret: Baby Huey

Komponist: Curtis Mayfield

Label: Sequel Records

Best.-Nr: NEBCD405

Plattentitel: The Baby Huey Story

Let's Get It On (Flight Facilities Remix)

Länge: 06:23

Solist: Marvin Gaye

Ensemble: Flight Facilities

Komposition: Marvin Gaye, Edward Townsend

Label: Motown

Best.-Nr: keine

Kingston Town

Länge: 03:07

Interpret: Lord Creator (vocM)

Komposition: K. Patrick, Clancy Eccles

Label: TROJAN

Best.-Nr: CDTRL284

Radio

Länge: 06:03

Solist: Wishmountain

Komponist: Matthew Herbert

Label: Antiphon

Best.-Nr: ANTICD 01

Dull flame of desire (Modeselektor Remix For Girls)

Länge: 05:52

Interpretin: Björk

Komponistin: Björk Gudmundsdottir

Label: Polydor

Best.-Nr: 1797269

Plattentitel: Voltaic (ltd.deluxe edt.)

Waiting for the sun

Länge: 03:22

Interpret: Fritz Kalkbrenner

Komponist: Fritz Kalkbrenner

Label: Nasua Music

Plattentitel: Waiting for the sun

Caravan on the move

Länge: 03:55

Interpret: Mike Batt

Komponist: Mike Batt

Label: Epic

Best.-Nr: 469148-2

Plattentitel: The very best of Mike Batt

