Der Neumond und das chinesische Neujahr Das Jahr der Ratte

Im alten chinesischen Kalender richtet sich der Jahresanfang nach Sonne und Mond. Am Freitagabend um 22.42 Uhr ist Neumond - in China graut dann bereits der Neujahrsmorgen. Denn das chinesische Neujahrsfest findet immer am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende statt.

Von Dirk Lorenzen

