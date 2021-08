Wolfgang Seifen war von seinem 17. Lebensjahr an Titularorganist der Päpstlichen Marienbasilika im niederrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer. Dort spielte er die größte deutsch-romantische Orgel der Welt und wurde als überragender Orgelimprovisator bekannt. Seit 1989 unterrichtet er außerdem Improvisation und Liturgisches Orgelspiel, zunächst in Stuttgart, dann in Düsseldorf und zurzeit an der Universität der Künste in Berlin. Seit 2004 ist Seifen Titularorganist der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und leitet dort das Orgelimprovisationsfestival Berlin. Wolfgang Seifen wurde 1956 in Oberaußem in der Nähe von Köln geboren, wo er aufwuchs und auch den ersten Orgelunterricht erhielt. Er studierte Kirchenmusik in Aachen und begann früh zu komponieren. Zu seinen Werken gehören die feierliche Messe "Tu es Petrus" zum 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. sowie eine Johannes-Passion und ein Orgelkonzert. Außerdem hat er zahlreiche Werke bearbeitet, um sie für Kirchen- und andere Laienchöre verfügbar zu machen.

Musik-Laufplan

Titel: Factus est

Länge: 01:23

Ensemble: CantArte Regensburg

Komponist: Anonym

Label: CAPRICCIO

Best.-Nr: 10556



Titel: Toccata und Fuge d-moll, BWV 565

Länge: 09:09

Interpret: Fernando Germani (Orgel)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 724356932821



Titel: Yesterday

Länge: 02:05

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon

Label: Universal Music Sammellabel

Best.-Nr: B003YNFYCO

Plattentitel: The Red Album



Titel: Kyrie aus: Missa sicut lilium

Länge: 03:42

Ensemble: Tallis Scholars

Komponist: Giovanni Pierluigi da Palestrina

Label: Gimell Records

Best.-Nr: CDGIM 020



Titel: Entrée (Improvisation)

Länge: 03:42

Interpret: Pierre Cochereau (Orgel)

Komponist: Pierre Chochereau

Label: Solstice France

Best.-Nr: B00004S68B



Titel: Der Weg

Länge: 04:18

Interpret: Herbert Grönemeyer

Komponist: Herbert Grönemeyer

Label: GRÖNLAND

Best.-Nr: 724354162121

Plattentitel: Mensch



Titel: Credo - Et resurrexit

aus: Messe h-moll, BWV 232

Länge: 04:14

Chor: Cappella Cantica

Leitung: Wolfgang Seifen

Komponist: Johann Sebastian Bach



Titel: Impression

Länge: 07:38

Interpret: Wolfgang Seifen (Orgel)

Komponist: Wolfgang Seifen

Plattentitel: Improvisationen



Titel: Credo aus: Missa solemnis "Tu es Petrus" für Chor, Orchester und Orgel.

Länge: 02:51

Interpret: Wolfgang Seifen (Orgel)

Chor: Humboldts Philharmonischer Chor

Orchester: Humboldts Studentische Philharmonie, Symphonisches Orcheser der Humboldt-Universität

Leitung: Constantin Alex

Komponist: Wolfgang Seifen

Label: SPEKTRAL

Best.-Nr: SRL4-07010