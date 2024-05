Parteitag der CDU

Festival der Selbstvergewisserung #366

Kehrtwende bei der Wehrpflicht, konservative Akzente in der Migrationspolitik, Modernisierungen in der Familienpolitik. Bei ihrem 36. Parteitag hat die CDU ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Was war sonst noch los an der Berliner Sonnenallee?