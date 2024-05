Grundsatzprogramm

CDU will bei Wechselwählern punkten

Schärfer in der Migrations- und progressiver in der Familienpolitik: Mit dem neuen Grundsatzprogramm will die CDU neue Wählerschichten erschließen und frühere Wähler wieder an sich binden. Über 2.500 Änderungsanträge hatte es zum Entwurf gegeben.