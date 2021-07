Thomas Thieme wurde 1948 in Weimar geboren, wo er inzwischen auch wieder lebt. Mit 21 Jahren verließ er Thüringen, um an der Staatlichen Schauspielschule in Ost-Berlin zu studieren. Es folgte der übliche Reigen durch kleinere Theater wie Görlitz, Halle, Magdeburg und Anklam. Im Jahr 1981 wurde ihm die DDR zu eng und er stellte einen Ausreiseantrag, der nach vielen Schikanen drei Jahre später genehmigt wurde. Zunächst ging Thieme nach Frankfurt am Main, dann ans Burgtheater Wien, nach Berlin an die Schaubühne am Lehniner Platz und ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg. Dort wurde er für seinen Richard III. in Luk Percevals "Schlachten!" zum Schauspieler des Jahres gewählt. Er verkörperte außerdem Helmut Kohl und Uli Hoeneß, spielte den fiktiven Kulturminister Bruno Hempf in Henckel von Donnersmarcks Kinofilm "Das Leben der Anderen". Seine unverwechselbare Stimme ist auch in zahlreichen Hörspielen und Hörbüchern zu erleben - und in Klassik-Pop-et cetera.

Musik-Laufplan

Titel: Lady Jane

Länge: 03:06

Interpret: The Rolling Stones

Komponist: Mick Jagger, Keith Richards

Label: Decca

Best.-Nr: 882340-2

Plattentitel: The singles collection



Titel: Sticker aus Tallin

Länge: 03:38

Interpret: Juckreiz

Komponist: Friedhelm Ruschak

Label: Barbar

Best.-Nr: 8675077

Plattentitel: Super Beatkiste - Hit Raritäten aus dem DDR Rundfunkarchiv



Titel: 1. Satz: Andante - Allegretto (Ausschnitt)

aus: Konzert für Violine und Orchester

Länge: 03:17

Solist: Gidon Kremer (Violine)

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Colin Davis

Komponist: Alban Berg

Label: newton classics

Best.-Nr: 8802018



Titel: Grazer Damm

Länge: 06:25

Interpret: Einstürzende Neubauten

Komponist: Einstürzende Neubauten

Label: POTOMAK

Best.-Nr: o. A.



Titel: Nr. 65: Mache dich, mein Herze, rein. Arie aus dem 2. Teil

aus: Matthäus-Passion für Soli, gemischten Chor und Orchester, BWV 244

Länge: 06:20

Solist: Thomas Quasthoff (Bassbariton)

Orchester: Staatskapelle Dresden

Dirigent: Sebastian Weigle

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 00289-4776230



Titel: Thälmann-Lied (Heimatland, reck deine Glieder)

Länge: 03:37

Interpret: Chor und Orchester der Arbeiterfestspiele der DDR

Komponist: Eberhard Schmidt

Label: Phonica

Best.-Nr: BT2143-2

Plattentitel: Soldaten singen - Kampflieder der NVA und der Deutschen Volkspolizei



Titel: Give my love to Rose

Länge: 03:28

Interpret: Johnny Cash

Komponist: John R. Cash

Label: American Recordings

Best.-Nr: 988785-0

Plattentitel: Ring of fire - The legend of Johnny Cash



Titel: Django

Länge: 05:39

Interpret: Chet Baker

Orchester: NDR Big Band

Leitung: Dieter Glawischnig

Komponist: John Aaron Lewis

Label: Enja Records

Best.-Nr: 5097-2

Plattentitel: My Favourite Songs - The Last Great Concert