Hanns Zischler trat in Wim Wenders’ ersten Werken auf, erkundete mit dem Regisseur Rudolf Thome in "Berlin Chamissoplatz" die Stimmung der Achtzigerjahre. Auch arbeitete der gebürtige Nürnberger immer wieder mit international renommierten Regisseuren, wie etwa Jean-Luc Godard, Istvan Szabo, Claude Chabrol oder Steven Spielberg.

Tausend Interessen

Hanns Zischler studierte Literaturwissenschaften und Ethnologie. Er stellt seine mit einer historischen Lochkamera aufgenommenen Landschaftsaufnahmen aus, hat französische Philosophen übersetzt und an der Berliner Schaubühne als Dramaturg gearbeitet. In dem Buch "Auf Sand gebaut. Berlin ist zu groß für Berlin" reflektiert er die architektonische Geschichte der Hauptstadt.

Seine Neugier und sein Wissensdrang kennen keine Grenzen, ständig probiert er Neues aus. Auch als 74-jähriger Gastmoderator der Sendung Klassik-Pop-et cetera.

Musik-Laufplan

