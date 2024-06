Mit seinem Abenteuerroman "Der Weltensammler" gewann Ilija Trojanow 2006 den Preis der Leipziger Buchmesse. Sein jüngster Roman, eine utopische Zukunftserzählung, heißt "Tausend und ein Morgen". (imago / Errebi / Mirco Toniol )

Musik-Laufplan

Quando men vo (Musetta, Marcello, Alcindoro, Mimì, Rodolfo, Schaunard, Colline), 2. Akt

aus: La Bohème. Oper in 4 Bildern

Länge: 02:43

Interpretation: Elizabeth Harwood (Musetta), Rolando Panerai (Marcello, ein Maler), Michel Sénéchal (Alcindoro, ein Staatsrat), Mirella Freni (Mimì), Luciano Pavarotti (Rodolfo, ein Poet), Gianni Maffeo (Schaunard, ein Musiker), Nicolai Ghiaurov (Colline, ein Philosoph)

Orchester: Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Komposition: Giacomo Puccini

Label: Decca

Best.-Nr: 421049-2

Siluwangi wapi accordeon

Länge: 03:52

Interpretation: Franco & O.K. Jazz feat. Camille Feruzi

Komposition: Unbekannt

Label: Network

Best.-Nr: 29.076

Take it as it comes

Länge: 02:16

Interpretation: The Doors

Komposition: Jim Morrison, Raymond Daniel Manzarek, Robbie Krieger, John Paul Densmore

Label: RHINO

Best.-Nr: 8122799304

Plattentitel: The platinum collection The Doors

Call to prayer

Länge: 03:51

Interpretation: Baaba Maal

Komposition: Volksweise

Label: Virgin

Best.-Nr: 259940

Plattentitel: Passion - Sources

Mustt mustt (Lost in his work)

Länge: 03:46

Interpretation: Nusrat Fateh Ali Khan (Stimme)

Komposition: Nusrat Fateh Ali Khan

Label: Polystar

Best.-Nr: 981031-2

1. Satz (ohne Bezeichnung)

aus: Audite Africam! Suite für Streichorchester

Länge: 04:34

Orchester: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Hans Huyssen

Komposition: Hans Huyssen

Label: DeutschlandRadio Berlin

Nr. 7: Tango Habañera (Hafenlieder)

Länge: 02:49

Orchester: Ensemble Modern

Leitung: HK Gruber

Komposition: Kurt Weill

Label: ENSEMBLE MODERN MEDIEN

Best.-Nr: EMCD-040

Nr. 1: Faulheit. Allegro vivace

aus: Die sieben Todsünden. Ballett mit Gesang in einem Prolog, 7 Bildern und einem Epilog für Sopran, Männerquartett und Orchester

Länge: 00:49

Interpretation: Sarah Maria Sun (Sopran)

Orchester: ensemble amarcord

Leitung: HK Gruber

Komponist: Kurt Weill

Tempo di Cake - Walk

Länge: 02:23

Interpretation: Wladigeroff Trio

Komposition: Pantscho Wladigeroff

Plattentitel: The Merry Wladigeroffs

Anna

Länge: 04:11

Interpretation: Konstantin Wecker

Komposition: Konstantin Wecker

Label: Spectrum

Best.-Nr: 550825-2

Plattentitel: Konstantin Wecker Zwischenräume - Die Studioaufnahmen 1973-1987 (CD 5 & CD 6)