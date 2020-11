1959 wurde Jonathan Franzen in Western Springs bei Chicago geboren und wuchs nahe St. Louis, Missouri, auf. Er studierte Germanistik am Swarthmore College in Pennsylvania und Deutsche Literatur in München und Berlin. Für seinen Roman "Die Korrekturen" erhielt er 2001 den National Book Award, 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der WELT-Literaturpreis verliehen, 2017 zeichnete ihn die Frank-Schirrmacher-Stiftung für sein Schaffen aus, das unsere Gegenwart und deren Befindlichkeiten mit Empathie, Kalkül und Ironie zur Erscheinung bringe, so die Stiftung.

Debatte um Klima-Essay

Jonathan Franzen ist leidenschaftlicher Ornithologe. Seine Beobachtungen der Naturräume fließen auch in sein Werk ein, wie in den 2018 erschienen Essayband "Das Ende vom Ende der Welt". Vor 14 Monaten veröffentlichte der Schriftsteller im Magazin The New Yorker einen Klima-Essay, der auch in Deutschland heiß diskutiert wurde: "Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können". Heute lebt der 61-Jährige vorzugsweise in Santa Cruz, Kalifornien. Von dort stellt er uns über eine Videokonferenz seine Lieblingsmusik vor und reflektiert über sein Leben und Werk.

Hören Sie hier die englische Klassik-Pop-et cetera-Aufnahme mit Jonathan Franzen. (65:21 Min)

Musik-Laufplan

