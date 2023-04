Der Schriftsteller Josef Haslinger

Haslinger engagierte sich von 2013 bis 2017 und noch einmal übergangsweise 2022 als Präsident der Schriftstellervereinigung PEN. (imago-images / Reiner Zensen)

Musik-Laufplan

Nr. 4: Alleluja. Allegro

aus: Exsultate, jubilate. Motette für Sopran und Orchester, KV 165 [KV 158a]

Länge: 02:27

Solist: Aksel Rykkvin (Knabensopran)

Orchester: Orchestra of the Age of Enlightenment

Dirigent: Nigel Short

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: SIGNUM CLASSICS

Best.-Nr: SIGCD 435

(1) Kyrie

aus: Pastoralmesse für Soli, Chor und Orchester F-Dur, op. 147

Länge: 02:56

Chor: Kammerchor der Augsburger Domsingknaben

Orchester: Residenz-Kammerorchester München

Dirigent: Reinhard Kammler

Komponist: Anton Diabelli

Nr. 4: Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen

aus: Kindertotenlieder. Liederzyklus nach Gedichten von Friedrich Rückert für eine Singstimme und Orchester

Länge: 02:50

Solist: Christian Gerhaher (Bariton)

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Robin Ticciati

Komponist: Gustav Mahler

Child in time (Ausschnitt)

Länge: 04:07

Interpret: Deep Purple

Komposition: Blackmore / Gillan / Glover

Label: earMUSIC

Plattentitel: Bombay Calling (2CD) Bombay Calling

Tschaikovsky-Blues

Länge: 03:41

Solistin: Lilo Kraus (Harfe)

Solist: Christian Schmitt (Mundharmonika)

Solist: Peter Pelzner (E-Gitarre)

Komponistin: Lilo Kraus

Label: Guma-music

Du bist wia de Wintasun

Länge: 03:23

Interpret: Wolfgang Ambros

Komponist: Wolfgang Ambros

Label: Amadeo

Plattentitel: Austropop-Legenden Austro Pop Show 4 (Via, Vier)

Leon Wolke

Länge: 04:53

Interpret: André Heller

Komponist: André Heller

Label: Amadeo

Best.-Nr: 986549-5

Plattentitel: Ruf und Echo

Nantes

Länge: 04:04

Interpretin: Barbara

Komponistin: Barbara Serf

Label: POLYGRAM DISTRIBUTION

Best.-Nr: 832359-2

Plattentitel: Barbara

Can't take my eyes off of you

Länge: 03:41

Interpretin: Lauryn Hill

Komposition: Robert "Bob" Crewe, Robert "Bob" Gaudio

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 99-242

Plattentitel: Can't take my eyes off of you

Ich liebe dich, Sophie

Länge: 03:00

Solistin: Sophie Hunger

Solist: Dino Brandão

Solist: Faber

Komponist: Sophie Hunger

Label: TWO GENTLEMEN

Best.-Nr: TWOGTL 082-2

Plattentitel: Ich liebe dich

Take this waltz

Länge: 05:33

Interpret: Leonard Cohen

Komponist: Leonard Cohen

Label: CBS

Best.-Nr: 460642-2

Plattentitel: I'm your man I'm your man