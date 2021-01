Anatol Regnier wurde 1945 am Starnberger See geboren, als Kind des Schauspielerpaars Charles Regnier und Pamela Wedekind. Er studierte in London klassische Gitarre und reiste 1963 zum ersten Mal nach Israel. Dort lernte er die Sängerin Nehama Hendel kennen und lieben. Viele Jahre standen sie gemeinsam auf der Bühne und lebten unter anderem in Australien. Heute wohnt Anatol Regnier in München. 1997 erschien sein erstes Buch "Damals in Bolechów" über das Schicksal einer jüdischen Familie aus Galizien. Es folgten Bücher über seinen Großvater, den Dramatiker Frank Wedekind, und dessen Frau Tilly. Zuletzt erschien "Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus". In Klassik-Pop-et cetera erzählt Anatol Regnier, welche Musik ihn in seinem Leben begleitet und geprägt hat.

Musik-Laufplan

Titel: Reigen der seligen Geister (Ballettmusik; bearbeitet für Klavier)

aus: Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike) (Oper in 3 Akten)

Länge: 01:37

Solist: Wilhelm Kempff (Klavier)

Komponist: Christoph Willibald Gluck

Label: unbekannt

Best.-Nr: 2530647



Titel: Thema mit Variationen für Gitarre op. 9 über ein Thema aus der Zauberflöte von Mozart

Länge: 07:00

Solist: Andres Segovia (Gitarre)

Komponist: Fernando Sor

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4716972



Titel: Sacki Sacki

Länge: 03:21

Interpretin: Nehama Hendel

Komponistin: Nehama Hendel

Label: Hed Arzi Music

Plattentitel: Nehama Hendel



Titel: Militärmarsch, D 733 Nr. 1, op. 51. Bearbeitung für ein Klavier solo Des-Dur

Länge: 06:10

Solist: Vladimir Horowitz (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4192172



Titel: Presto aus: Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli Es-Dur, op. 20

Länge: 05:49

Ensemble: Academy of St Martin-in-the-Fields

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy

Aufnahme aus dem Jahr 1967, Kingsway Hall, London, United Kingdom

Label: Argo



Titel: Lili Marleen

Länge: 02:39

Solistin: Julia von Miller (Gesang)

Solist: Frederic Hollay (Klavier)

Komponist: Norbert Schultze

Label: record Jet

Plattentitel: Ich tanze mit dir in den Himmel hinein



Titel: Serenata espanola

Länge: 03:08

Interpret: Anatol Regnier

Komponist: Joaquin Malats

Label: LPM Verlag Peter Lang

Plattentitel: Pleasants moments



Titel: O Mädchen, mein Mädchen

Länge: 03:27

Interpret: Richard Tauber

Komponist: Franz Léhar

Label: PROFIL edition günter hänssler

Best.-Nr: PHO 05009

Plattentitel: You are my heart's delight - Dein ist mein ganzes Herz



Titel: Das wär's halt gut, wenn man Englisch könnt'

Länge: 02:57

Interpret: Hermann Leopoldi

Komponist: Hermann Leopoldi

Label: EDITION BERLINER MUSENKINDER

Best.-Nr: 05723



Titel: Ungeduld. Lied für Singstimme und Klavier, D 795 Nr. 7 (op. 25 Nr. 7)

Länge: 02:24

Solist: Fritz Wunderlich (Tenor)

Solist: Hubert Giesen (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 9806790