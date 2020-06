Arktur ist der Hauptstern im Rinderhirten Bootes, hellster Stern nördlich des Himmelsäquators und mit einer Entfernung von knapp 37 Lichtjahren auch ein vergleichsweise naher Nachbar der Sonne. Seine Masse ist nur wenig größer als die der Sonne.

Die orangegelbe Farbe zeigt an, dass Arktur an der Oberfläche etwas kühler ist. Während die gelblich erscheinende Sonne rund 5500 Grad heiß ist, bringt es der orangegelbe Arktur lediglich auf gut 4000 Grad.

Trotzdem strahlt Arktur etwa 200-mal mehr Energie ab als die Sonne. Er ist nämlich deutlich größer als unser Zentralstern. Stünde Arktur an der Stelle der Sonne, so würde er uns fast so groß erscheinen wie eine Faust bei ausgestrecktem Arm.

Diese Ausmaße verraten, dass Arktur den größten Teil seines Sternlebens bereits hinter sich hat und sich derzeit zu einem Roten Riesen aufbläht. Einen ähnlichen Entwicklungsweg wird die Sonne in einigen Milliarden Jahren auch nehmen.

Der Blick in diesen Nächten auf Arktur hoch am Südhimmel ist also zugleich ein Blick in die ferne Zukunft der Sonne – zumindest, was ihre Farbe angeht. Die Sonne wird uns aber am Ende noch viel größer erscheinen und womöglich sogar bis zur Erdbahn reichen.

Im schlimmsten Fall wird unser Planet sogar von ihr verschluckt – aber frühestens in fünf Milliarden Jahren.