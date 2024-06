G7 Gipfel:

Zwischenstopp vor der Friedenskonferenz

Nach der Wiederaufbaukonferenz in Berlin diskutiert der G7-Gipfel in Italien über die Ukraine-Unterstützung. Was kann man vom Gipfel mit Blick auf die Friedenskonferenz in der Schweiz erwarten? Außerdem fragen wir: Gefährdet das Bildungsministerium die Wissenschaftsfreiheit? (14:47)