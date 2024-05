Der Tag

75 Jahre Grundgesetz: Freiheit auch für Andersdenkende?

75 Jahre Grundgesetz – ein Anlass zum Feiern? Ja, aber auch zum Nachdenken. Errungenschaften wie die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung bekommen gerade wieder viel Gegenwind. Außerdem: Was will Macron in Neukaledonien? (11:49)