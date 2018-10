Sie nennt es Information, das Gericht nennt es illegale Werbung für Schwangerschaftabbrüche: Die Gießener Ärztin Kristina Hänel ist heute im Berufungsverfahren gescheitert. Für Betroffene wie sie selbst sei das eine "Bevormundung ohnegleichen", sagt Laura Dornheim. Sie engagiert sich seit Jahren für das Recht auf Abtreibung und die Information darüber und findet: "Schwangerschaftsabbrüche haben nichts im Strafgesetzbuch zu suchen, wo Mord und Totschlag geregelt sind". Richtig enttäuscht ist sie über die jüngste Äußerung des Papstes: "Eine richtige Klatsche" nennt sie seinen Vergleich von Abtreibung und Auftragsmord.

Zu viel Testosteron in der Union: Davon fühlen sich viele Wählerinnen nicht mehr repräsentiert und das könnte zum echten Problem werden, nicht nur in Bayern und Hessen. Aber warum gibt es so wenig Frauen in CDU und CSU, trotz Kanzlerin an der Spitze? Hat sie genug Frauenpower? Fragen an die Vorsitzende der Frauenunion NRW Ina Scharrenbach. Sie ist außerdem Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung.

