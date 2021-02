Der Tag Abu-Walaa-Urteil: Dschihadismus made in Germany

Abu Walaa hat Kämpfer für den IS angeworben. Dafür muss er jetzt viele Jahre in Haft. Sind radikale IS-Anhänger in Deutschland immer noch eine große Gefahr? Außerdem: Abgeordnete fordern Aufklärung über das Munitionschaos beim KSK. Und: Langsam stirbt der Wald.

Von Katharina Peetz

