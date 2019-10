Ein Album von Bushido darf nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden, sagen die Richter am Bundesverwaltungsgericht. Der Popkultur-Experte Marcus Kleiner sieht das Urteil kritisch: Ja, Bushido verherrlicht in seinen Texten Gewalt und Frauenverachtung - aber das sei Teil unserer Gesellschaft. Und genau deshalb sollten sich Kinder und Jugendliche mit diesen Themen und mit Bushidos Texten befassen. Ein Verbot bringe da gar nichts, im Gegenteil, es mache Bushido als Rapper nur noch erfolgreicher.

Die geplante Fusion von Fiat Chrysler und PSA könnte einiges durcheinander bringen in der weltweiten Auto-Branche. Silke Hahne ist sich sicher: Größe ist und bleibt ein entscheidendes Kriterium in der Auto-Industrie, deshalb macht so ein Zusammenschluss Sinn. Aber sie sagt auch: beide Unternehmen haben viele Schwächen, auf die Belegschaft und die Manager kommen viele Aufgaben zu.