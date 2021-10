Der Tag Ampel in Sicht

Grüne und FDP bieten der SPD Gespräche über ein Regierungsbündnis an. Als letzter geht Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor die Kameras. Außerdem: Warum die Massenexekutionen in Babi Jar vor 80 Jahren unser Gedenken an die NS-Verbrechen verändern sollten.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek