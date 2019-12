Panama Papers, Cum-Ex- und Diesel-Skandal: Korruption ist weit verbreitet - auch in Deutschland. Sylvia Schwab von Transparency International Deutschland erklärt, wo Bestechung und Bestechlichkeit anfangen, wem sie schaden und wie die Abwehrkräfte in Politik, Justiz und Verwaltung gestärkt werden können.

Historisch hart, aber nicht hart genug, um Doping in Russland wirklich zu stoppen: In dieser Einschätzung waren sich viele SportjournalistInnen in Lausanne heute einig. Marina Schweizer war für uns vor Ort als die Welt-Anti-Doping-Agentur Konsequenzen gezogen hat, aus jahrelangem systematischem Doping und verhinderter Aufklärung. Für die kommenden vier Jahre wird es also nach dem Willen der WADA keine offizielle russische Mannschaft bei Olympia und bei anderen Wettkämpfen geben. Auch wenn jetzt schon klar ist: Das lässt Russland nicht auf sich sitzen.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de