Gorleben ist raus als Atomendlager. Dafür gibt es 90 andere Gebiete in Deutschland, in denen atomarer Müll endgelagert werden könnte. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat heute ihren Zwischenbericht vorgestellt. Axel Schröder ist Landeskorrespondent für Hamburg, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Endlager und ordnet ein.

Welche Haltung bringt Amy Coney Barrett mit, wenn sie mögliche neue Richterin am Supreme Court in den USA wir? Die Juraprofessorin gilt als konservativ und sehr gläubig, betont allerdings, dass politische Kriterien in ihrer Urteilsfindung keine Rolle spielen. Warum der Supreme Court in diesem Wahlkampf so stark politisiert wird, klären wir mit unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon.