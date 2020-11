Der Tag Aufarbeitung? Vielleicht später

Das Erzbistum Köln veröffentlicht ein Gutachten zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht. Wie steht es um die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche generell? Außerdem: Wieso die Opposition die Wahl in Georgien nicht anerkennen will.

Von Katharina Peetz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek