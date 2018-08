In Weißrussland sind mehrere Journalisten festgenommen worden, darunter auch ein Kollege, der für die Deutsche Welle arbeitet. Diese setzt sich nun intensiv für seine Freilassung ein. Um die Pressefreiheit in dem Land ist es insgesamt schlecht gestellt, so wie auch von anderen Freiheiten kaum die Rede sein kann. Der Präsident regiert das Land sehr mehr als zwei Jahrzehnten autorität. Unser Korrespondent Thielko Grieß erklärt, was das heißt

Fluchtursachen bekämpfen

Entwicklungsminister Müller möchte als Teil seines Marshallplans für Afrika auch die EU dazu bringen, Zollbeschränkungen für afrikanische Produkte fallen zu lassen. Insbesondere im Agrarsektor. Dies soll die Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent stärken. Doch so einfach ist das alles nicht, erklärt Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion.