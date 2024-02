Der Tag

Berlinale-Eklat: Die Anti-Israel-Show

Viele Künstler haben die Bühne bei der Berlinale für harte Kritik an Israel genutzt. Politiker sind empört und fordern Konsequenzen. Und: Habeck will CCS in Deutschland ermöglichen. Was ist von der CO2-Speicherung im Meeresgrund zu halten? (13:03)