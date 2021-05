Der Tag Besser mitregieren als nicht?

Die FDP will nach der Bundestagswahl mitregieren. Wie will sie das schaffen? Auf dem Parteitag geht es auch um die Position der Partei zum Feminismus. Außerdem: Was steckt hinter den Protesten in Kolumbien?

Von Katharina Peetz

