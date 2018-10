Das große Analysieren hat begonnen: Was hat die CSU die Alleinherrschaft gekostet und die SPD einstellig schrumpfen lassen? Ist das der letzte Akt der Volksparteien, die schon seit Jahren um die so genannte bürgerliche Mitte kämpfen? Ganz so düster sieht Katharina Hamberger die Lage noch nicht. Aber Union und SPD müssten den Weckruf jetzt nutzen. Denn auch in der Bundespolitik verschieben sich die Koordinaten, sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin - spätestens nach der Hessen-Wahl in zwei Wochen.

Bis dahin würden auch in München noch keine personellen Konsequenzen gezogen. Auch wenn die Luft zwischen Markus Söder und Horst Seehofer schon jetzt zum Schneiden dick sei, schildert unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Wer aber gehen müsse, daran hat er keinen Zweifel.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de