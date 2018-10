Die Zeit läuft ab, bei den Brexit-Verhandlungen. Eigentlich sollte beim EU-Gipfel in Brüssel, der heute Abend beginnt, der große Durchbruch beschlossen werden. Aber die Verhandlungen treten weiter auf der Stelle. Haupt-Knackpunkt, immer noch: Wie wird die Grenze zwischen Irland und Nord-Irland aussehen, wenn Großbritannien aus der EU austritt? Aus der wird nämlich eine EU-Außengrenze – die scharf kontrolliert werden müsste. Weshalb das so problematisch ist – darüber spreche ich mit Paul Vorreiter, der sich kürzlich ein Bild von der Lage dort gemacht hat.

DFB-Elf: Eine Niederlage gilt schon als Erfolg

Nach der 0:3-Niederlage gegen die Niederlande hieß es bereits: Jetzt geht es um die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw. Denn ihm wurde bescheinigt, es nicht ernst meinen zu wollen mit einem wahren Umbruch in der Nationalelf. Das konnte man ihm gestern nicht vorhalten: Die Nachwuchsspieler kamen von Anfang an zum Zug. Am Ende aber doch die Niederlage. Ist die Debatte um Löw jetzt trotzdem erst mal beendet?

