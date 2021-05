Der Tag China, die Uiguren und das Lieferkettengesetz

Würde das Lieferkettengesetz in Kraft treten, hätte das auch Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, die im chinesischen Xinjiang produzieren. Dort soll es schwere Menschenrechtsverletzungen geben an den Uiguren. China bestreitet das. Außerdem: Warum flüchten im Moment Tausende von Marokkaner*innen in die spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta?

Von Sonja Meschkat

