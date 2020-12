Der Tag Corona - wie eine Langzeitstrategie aussehen könnte Von Sonja Meschkat

Bamberg, Deutschland 13. Dezember 2020: Geschlossene Geschäfte und leere Fußgängerzone in Bamberg,. (picture alliance / Fotostand | Fotostand / K. Schmitt)

Ab Mittwoch beginnt in Deutschland der harte Lockdown. Und was kommt danach? Forderungen nach einer Langzeitstrategie in der Pandemie werden lauter. Doch wie könnte die aussehen? Außerdem: Die politischen Debatten sind mit der AfD rauer geworden. Das ist nicht nur ein Gefühl. Eine Studie belegt dies nun auch sprachwissenschaftlich für das Landesparlament in Baden-Württemberg.

Mitwirkende:

Dirk Brockmann, Physiker und Experte für computergestützte Epidemiologie

Katharina Thoms, Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg

Rückmeldungen an: dertag@deutschlandfunk.de