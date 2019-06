Verkündet ist der Mietendeckel in Berlin bereits, erklärt Claudia van Laak aus unserem Landesstudio in Berlin. Schon lässt die Opposition im Abgeordentenhaus prüfen, ob das rückwirkend überhaupt rechtens ist. Wie viele Mieter in letzter Minute eine Mieterhöhung erhalten haben, ist nach wie vor unklar. Sicher dagegen sind Jahre der Auseinandersetzung vor Gericht. Und mit Blick auf das mögliche Volksbegehren droht zusätzlich eine Debatte über Enteignungen.

Als eine Veranstaltung des Glaubens und der aktuellen politischen Debatten beschreibt unser Reporter Rainer Brandes den evangelischen Kirchentag in Dortmund. Den Vorwurf der Beliebigkeit hält er gerade in diesem Jahr für unberechtigt. Für ihn lässt sich dort so viel verschiedenes Denken zu wichtigen Themen aufsaugen wie auf wenigen anderen Veranstaltungen.