In Hamburg wird am Sonntag gewählt. Und große Überraschungen sind nicht zu erwarten. Die Hansestadt bleibt die letzte sozialdemokratische Hochburg. Ärgste Verfolgerin vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist die zweite Bürgermeisterin vom grünen Koalitionspartner Katharina Fegebank. Doch zum Ende des Wahlkampfs droht der Cum-Ex-Steuerskandal die Genossen an Alster und Elbe einzuholen. Deutschlandfunk-Hamburg-Korrespondent Axel Schröder dröselt die Vorwürfe auf.

Ein Dauerzankthema der schwarz-roten Koalition ist vom Tisch: Die Grundrente ist vom Kabinett abgesegnet worden. Wie genau der Kompromiss aussieht und wer profitiert, erklärt Volker Finthammer aus dem DLF-Hauptstadtstudio.