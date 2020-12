Der Tag Der Impfstoff kommt

Impfstoff des Unternehmens Sinovac Biotech. Das Mittel wird zurzeit in der 3. Phase getestet. (AFP/ Yasin Akgul)

Am 21. Dezember wird der Biontec-Impfstoff auch in der EU zugelassen. Warum die Prüfung länger gedauert hat als in Großbritannien und den USA und welche Hürden jetzt warten. Außerdem: Der Fall Nawalny. Kam der Mordauftrag direkt aus dem Kreml?

Mitwirkende:

Uli Blumenthal, Deutschlandfunk Wissenschaftsredaktion

Sabine Adler, Deutschlandfunk Recherchepool

Feedback an: dertag@deutschlandfunk.de