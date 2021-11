Der Tag Der Retter der CDU?

Helge Braun war bislang einer der unauffälligen Männer in der CDU - jetzt will er Parteichef werden. Wie groß sind seine Chancen? Außerdem: Mit welchen Einschränkungen wir rechnen müssen in diesem Corona-Winter.

Von Tobias Armbrüster

