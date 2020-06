Der Tag Der Sieg der AfD vor dem Verfassungsgericht

Die AfD hat gegen Horst Seehofer vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Warum in nächster Zeit weitere Siege der AfD in Karlsruhe folgen könnten. Und: Vor einem Jahr begannen die Massenproteste in Hongkong. Wie sich die Lage seitdem entwickelt hat.

Von Philipp May

