Der Tag Die Fehler von Joe Biden in Afghanistan

US-Präsident Joe Biden steht weltweit massiv in der Kritik wegen der Ereignisse in Afghanistan. Was kann man ihm vorwerfen? Und was nicht? Außerdem: Der Bundestag hat die epidemische Lage nationaler Tragweite noch einmal verlängert. Welche Konsequenzen das hat.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek